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Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией вырастет в три раза

ТАШКЕНТ, 23 июл — РИА Новости. Авиационные власти Узбекистана и России договорились об увеличении числа авиарейсов между странами более чем в три раза, до 1 тысячи в неделю, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства транспорта.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению, в Москве состоялись переговоры между авиационными властями Узбекистана и России по вопросам развития авиасообщения между двумя странами.

«Авиакомпании обеих стран получили право выполнять более 1 тысячи рейсов в неделю с эффективным использованием всех городов назначения, в настоящее время между двумя странами выполняется более 310 регулярных рейсов в неделю», — говорится в сообщении, размещённом на сайте министерства по итогам встречи.

В частности, количество рейсов из Ташкента в Москву и из Самарканда в Москву, а также из Термеза в Москву вырастет в два раза — до 100, 46 и 20 соответственно. Из Ташкента в Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи — в полтора раза, до 42 рейсов.

«Также предоставлено каждой компании право выбора до пяти городов с отменой ограничений по количеству авиакомпаний в рамках выполнения рейсов в форме “треугольника”, объединяющих три пункта назначения», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, в результате полного использования авиакомпаниями достигнутой договоренности о частоте еженедельных рейсов будет создана возможность перевозки более 16 миллионов пассажиров в год между Россией и Узбекистаном.

По данным пресс-службы, в 2024 году между Узбекистаном и РФ было выполнено 32565 рейсов, перевезено 4,098 миллиона пассажиров.