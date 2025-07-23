Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией вырастет в три раза

В частности, количество рейсов из Ташкента в Москву и из Самарканда в Москву, а также из Термеза в Москву вырастет в два раза — до 100, 46 и 20 соответственно. Из Ташкента в Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи — в полтора раза, до 42 рейсов.