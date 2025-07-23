Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 24 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Молдавская, 23 — с 09.30 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 41-Б; Солнечная, 44 (подъезды 1−4), 56 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Каслинская, 34, 36, 36-А; Кыштымская 3, 3-А; Островского, 5, 5-А, 7 — с 13.00 до 17.00;
— ч/с: 2-я Индивидуальная, 5−25; Свердловский тр., 4-И-4-Ф; Новгородская, 1−81, 2−88; Рабоче-Крестьянская, 19, 17 — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Южный Бульвар, 2 — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Новороссийская, 40, 43 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Гагарина, 12, 14, 16; Ш. Руставели, 12, 14, 16; пер. Ш. Руставели, 11; Аптечная, 3, 4, 5, 6, 7; Энергетиков, 13 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 38-Б; 50-летия ВЛКСМ, 5-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Тираспольская, 1−45; Дубравная, 1−13; Румянцева, 49−54; Гастелло, 1−9; Алчевская, 1−15; Липецкая, 32−41; Запорожская, 1−8; Ш. Металлургов, 32−68; Кавказская, Водная, 13−17; Мартеновская, 58-А — с 08.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Мебельная, 37 (подъезды 1−5); Советская, 28 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Иртышская, 4−34; Пятигорская, 40−62; Архангельская, 1−12; Связи, 12−26; Карпинского, 47−72; Камышовая, 17- 68; Садоводческая, 2−12 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энтузиастов, 6 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Свободы, 8, 8-А, 10, 12, 14, 65; Красноармейская, 69; Труда, 58, 56, 62, 64, 65 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 24 июля, будет отключен светофор на перекрестке улиц Каслинская и Островского — с 13:00 до 17:00.
Будьте внимательны и осторожны!