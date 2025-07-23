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32 га заброшенной земли забрали у застройщика в Ростовской области

У донского застройщика через суд забрали землю, которую он не использовал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у застройщика по решению суда изъяли земельный участок сельхозназначения площадью 32,1 га. Территорию теперь собираются продать на торгах, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Речь идет об участке в Миллеровском районе. Проверка 2023 года показала, что собственник не использовал землю по назначению. Участок зарос сорняками и кустарником, также не было следов сельхозработ. Тогда компанию привлекли по административной статье и выдали предписание об устранении нарушения, но реакции в установленный срок не было.

В декабре 2024 года материалы направили в минимущество области. После этого направили иск об изъятии земли и проведении аукциона. Суд поддержал требования в июле 2025 года.

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