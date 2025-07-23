32 га заброшенной земли забрали у застройщика в Ростовской области

Речь идет об участке в Миллеровском районе. Проверка 2023 года показала, что собственник не использовал землю по назначению. Участок зарос сорняками и кустарником, также не было следов сельхозработ. Тогда компанию привлекли по административной статье и выдали предписание об устранении нарушения, но реакции в установленный срок не было.