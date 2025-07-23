Пермяка обвиняют в краже сбережений у отца

Как полагает следствие, ранее судимый за аналогичное преступление фигурант в 2024—2025 годах неоднократно похищал деньги своего отца. Используя мобильный телефон потерпевшего, он переводил на свой банковский счет разные суммы с использованием SMS-сообщений на номер 900. Ущерб в общей сложности составил около 50 тыс. рублей.