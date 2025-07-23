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Пермяка обвиняют в краже сбережений у отца

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Перми.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Перми. Его обвиняют в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Как полагает следствие, ранее судимый за аналогичное преступление фигурант в 2024—2025 годах неоднократно похищал деньги своего отца. Используя мобильный телефон потерпевшего, он переводил на свой банковский счет разные суммы с использованием SMS-сообщений на номер 900. Ущерб в общей сложности составил около 50 тыс. рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд г. Перми.