Самара с Ил-2 участвует в фотовыставке «Города Победы» на Арбате в Москве

В Москве, на Арбате, открылась фотовыставка под названием «Города Победы», в которой принимает участие и Самара.
Самара представила на выставке фотографию монумента легендарному Ил-2, который по праву считается одним из ключевых символов трудового героизма жителей самарского региона.
Наряду с Самарой, в экспозиции представлены фотографии мемориальных объектов из таких городов, как Магнитогорск, Астрахань, Белгород, Брянск, Нижний Новгород, Великий Новгород и других.
Ранее мы писали, что в Самаре стартует фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» 7 августа.
Справка:
ИЛ-2 — самый массовый боевой самолет в истории. Его модификаций выпустили около 40 тысяч. Штурмовик создали в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Первый полет состоялся в 1939-м, а серийное производство запустили в феврале 1941-го.
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