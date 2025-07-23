Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самара с Ил-2 участвует в фотовыставке «Города Победы» на Арбате в Москве

В Москве, на Арбате, открылась фотовыставка под названием «Города Победы», в которой принимает участие и Самара.

В Москве, на Арбате, открылась фотовыставка под названием «Города Победы», в которой принимает участие и Самара.

Самара представила на выставке фотографию монумента легендарному Ил-2, который по праву считается одним из ключевых символов трудового героизма жителей самарского региона.

Наряду с Самарой, в экспозиции представлены фотографии мемориальных объектов из таких городов, как Магнитогорск, Астрахань, Белгород, Брянск, Нижний Новгород, Великий Новгород и других.

Ранее мы писали, что в Самаре стартует фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» 7 августа.

Справка:

ИЛ-2 — самый массовый боевой самолет в истории. Его модификаций выпустили около 40 тысяч. Штурмовик создали в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Первый полет состоялся в 1939-м, а серийное производство запустили в феврале 1941-го.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.