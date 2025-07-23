38-летняя австралийка переехала в дом престарелых

38-летняя женщина из Австралии после разрыва отношений с молодым человеком решила, что пришло время все начать с чистого листа. Она оставила свои дорогие апартаменты и прошлую жизнь и переехала в дом престарелых. Об этом пишет сайт Oddity Central.
После расставания женщина, которая пожелала остаться неизвестной, жила в дорогой квартире и искала себе апартаменты дешевле. Однако предлагаемые варианты были либо слишком дорогими, либо непривлекательными для нее.
Выход нашелся после того, как австралийка приехала к тете в дом престарелых. Та предложила ей занять освободившуюся квартиру. Узнав, что возраст не станет помехой, женщина согласилась. Она подписала все необходимые документы и решила дать шанс дому престарелых.
По словам австралийки, она обрела настоящий дом. У женщины полностью изменился стиль жизни: он стал спокойным, у нее появилось много дружелюбных соседей, которые всегда рады помочь или дать дельный совет.
Многие люди спрашивают женщину, не скучно ли ей жить с пенсионерами. Австралийка отвечает, что это своего рода терапия. Она просыпается под негромкие голоса соседей, наслаждается чашкой кофе, читает газету и гуляет по утрам. Затем ходит на занятия йогой, катается на велосипеде, каждую среду играет в бинго и даже успевает поработать внештатным сотрудником.
«Я стала спокойнее, научилась ценить простые вещи. Здесь я переосмыслила жизненные приоритеты и по-другому взглянула на старость. Оказалось, что в 70−80 лет можно быть активным, свободным, заводить друзей и пробовать новое», — добавила австралийка.
Интересно, что это не первый подобный случай. Так, молодая женщина из Китая переехала в дом престарелых после того, как заболела от переутомления.