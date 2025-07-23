38-летняя австралийка переехала в дом престарелых

Многие люди спрашивают женщину, не скучно ли ей жить с пенсионерами. Австралийка отвечает, что это своего рода терапия. Она просыпается под негромкие голоса соседей, наслаждается чашкой кофе, читает газету и гуляет по утрам. Затем ходит на занятия йогой, катается на велосипеде, каждую среду играет в бинго и даже успевает поработать внештатным сотрудником.