Путин одобрил освобождение от налогов участников программы «Земский тренер»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение освободить от налогообложения выплаты участникам программы «Земский тренер».
В ходе совещания президента РФ с членами правительства России вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил освободить от налогообложения выплаты участникам программы «Земский тренер».
«Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера, начиная с 2025 года», — сказал он.
Путин одобрил данную инициативу.
«Я с вами согласен. Так и нужно сделать. Я согласен с вашими предложениями», — сказал глава государства.