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Путин одобрил освобождение от налогов участников программы «Земский тренер»

Путин одобрил освобождение от налогов выплаты участникам «Земского тренера».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение освободить от налогообложения выплаты участникам программы «Земский тренер».

В ходе совещания президента РФ с членами правительства России вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил освободить от налогообложения выплаты участникам программы «Земский тренер».

«Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера, начиная с 2025 года», — сказал он.

Путин одобрил данную инициативу.

«Я с вами согласен. Так и нужно сделать. Я согласен с вашими предложениями», — сказал глава государства.

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