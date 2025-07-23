МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России — до 30 суток, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.
Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается.
Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно — из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет.
Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении — через 180 дней.
При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.