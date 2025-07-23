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Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе СПО

Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе профобразования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется новая модель подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО), в частности, предлагается активное участие работодателей в разработке программ, практическом обучении и оценке выпускников.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на то, чтобы образовательные программы СПО разрабатывались с учётом потребностей рынка труда, а работодатели участвовали в обучении и оценке студентов. Им закрепляется активное участие предприятий в образовательном процессе: от управления учебными заведениями до практической подготовки студентов и оценки их квалификации.

Одним из ключевых изменений является введение демонстрационного экзамена как основной формы государственной итоговой аттестации. Согласно принятой норме, экзамен будет проводиться по единым стандартам с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ), а его организацию возьмут на себя федеральные и региональные органы власти, что позволит сделать процедуру оценки более объективной и независимой.

Закон предусматривает, что результаты демонстрационного экзамена будут официально признаны в системе независимой оценки квалификаций, что упростит трудоустройство выпускников, поскольку им не придётся повторно подтверждать квалификацию.

Согласно закону, управляющие советы будут создаваться при бюджетных колледжах (за исключением ведомственных учебных заведений), а в автономных и вузовских колледжах — их функции будут выполнять наблюдательные или попечительские советы. Эти органы смогут согласовывать программы, участвовать в мониторинге и развитии учебных заведений.

Кроме того, организация демонстрационного экзамена будет регулироваться отдельным порядком, включая требования к КИМ, условиям их хранения и размещения в интернете. Уточняется и перечень исключений, где допускаются иные формы аттестации — например, в медколледжах или учреждениях, связанных с обороной и безопасностью.