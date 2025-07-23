Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе СПО

Закон направлен на то, чтобы образовательные программы СПО разрабатывались с учётом потребностей рынка труда, а работодатели участвовали в обучении и оценке студентов. Им закрепляется активное участие предприятий в образовательном процессе: от управления учебными заведениями до практической подготовки студентов и оценки их квалификации.