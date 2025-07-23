Путин подписал закон о конфискованных немаркированных товарах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится возможность безвозмездной передачи ряда пригодных конфискованных немаркированных товаров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, конфискованные товары и продукция, которые являлись предметами административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.12 КоАП, по результатам экспертизы при признании их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению утилизируются либо при признании их безопасными или пригодными для использования по прямому назначению могут быть безвозмездно переданы.
Ранее такие правила действовали только для товаров легкой промышленности, закон расширяет их на другие маркируемые товары, указывается в сопроводительных документах.
Законом закрепляется, что конфискованные по решению суда товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, явившиеся предметами административных правонарушений, могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и (или) уполномоченным организациям в случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации.