Путин подписал закон о конфискованных немаркированных товарах

Согласно закону, конфискованные товары и продукция, которые являлись предметами административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.12 КоАП, по результатам экспертизы при признании их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению утилизируются либо при признании их безопасными или пригодными для использования по прямому назначению могут быть безвозмездно переданы.