«Почта России» продолжает бесперебойно доставлять пенсии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. «Почта России» бесперебойно доставляет выплаты примерно 9 миллионам пенсионеров и 7 миллионам получателей социальных выплат, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций, в приграничных районах и тем, кто эвакуирован в другие регионы, сообщили РИА Новости в компании.
«Каждый пенсионер, получающий выплату на дом, получает ее в установленный Социальным фондом выплатной период. “Почта России” уверенно удерживает показатель доставки пенсий и пособий на уровне 98,5%», — заявили в «Почте России».
«Оставшиеся 1,5% составляют поручения, по которым пришла приостановка выплаты от Социального фонда — человек изменил способ получения пенсии, утратил право на выплату или скончался; а также получатели, которые при неоднократных попытках доставки пенсии отсутствовали дома — для них пенсия доставляется в следующем выплатном периоде. В любой ситуации остается возможность получить пенсию в любом почтовом отделении», — отметили в компании.
Там пояснили, что высокий показатель доставки пенсий достигается за счет регулярного контроля, а также неоднократного посещения получателей пенсии.
«За 2020−2024 годы зафиксированы лишь 136 нарушений сроков доставки “Почтой России” пенсий. Внутренняя информационная система позволяет в режиме онлайн отслеживать весь процесс доставки: от момента получения выплатных массивов от СФР до момента вручения получателю. Также контролируется и процесс повторной доставки в случае отсутствия получателя дома в назначенную дату», — добавили в «Почте России».