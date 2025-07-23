«Почта России» продолжает бесперебойно доставлять пенсии

«Оставшиеся 1,5% составляют поручения, по которым пришла приостановка выплаты от Социального фонда — человек изменил способ получения пенсии, утратил право на выплату или скончался; а также получатели, которые при неоднократных попытках доставки пенсии отсутствовали дома — для них пенсия доставляется в следующем выплатном периоде. В любой ситуации остается возможность получить пенсию в любом почтовом отделении», — отметили в компании.