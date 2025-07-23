В Перми пройдет чемпионат России по северной ходьбе

В субботу, 26 июля, в Перми на лыжной базе «Динамо» состоится чемпионат России по северной ходьбе, в котором примут участие более 200 спортсменов из 23 регионов. Прикамье представит сборная из 15 спортсменов. Они будут оспаривать титулы сильнейших на дистанции 18 км.