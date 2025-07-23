В Покровке досрочно завершили капремонт детского сада

23 июля в селе Покровка открылся обновленный детский сад. Капитальный ремонт здания, построенного в 1985 году, выполнен в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области».
Работы завершены раньше установленного срока. Это первый капитальный ремонт за последние 40 лет. Модернизация включала утепление фасада, ремонт кровли, обновление инженерных сетей и инфраструктуры.
В здании установлены системы безопасности: пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение и охранная сигнализация. Пищеблок отремонтирован, закуплена новая мебель.
В преддверии нового учебного года обновление объектов образования в регионе находится на контроле правительства Самарской области.
Всего за счет средств федерального и областного бюджетов проводится капитальный ремонт 182 школ и детских садов. На эти цели из областного бюджета выделено 3,8 млрд рублей.
Реализация программы направлена на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение доступности качественного образования.
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