Голикова призвала создавать условия для эффективности «земских» программ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российским регионам нужно создавать условия для эффективности «земских» программ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Опыт реализации программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер” показывает, что для повышения эффективности не только этой программы, но и других, регионам, конечно, необходимо создавать условия», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
Голикова отметила, что крайне важно, чтобы меры поддержки и социальные выплаты, которые реализуются по национальным проектам, работали в комплексе с региональными мерами поддержки — тогда эффект будет больше.