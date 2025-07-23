Голикова призвала создавать условия для эффективности «земских» программ

«Опыт реализации программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер” показывает, что для повышения эффективности не только этой программы, но и других, регионам, конечно, необходимо создавать условия», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.