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Голикова призвала создавать условия для эффективности «земских» программ

Голикова: регионам нужно создавать условия для эффективности земских программ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российским регионам нужно создавать условия для эффективности «земских» программ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Опыт реализации программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер” показывает, что для повышения эффективности не только этой программы, но и других, регионам, конечно, необходимо создавать условия», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Голикова отметила, что крайне важно, чтобы меры поддержки и социальные выплаты, которые реализуются по национальным проектам, работали в комплексе с региональными мерами поддержки — тогда эффект будет больше.

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