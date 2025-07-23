Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе «Земский учитель»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил с 2027 года увеличить до 2 миллионов рублей выплаты по программе «Земский учитель» для приграничных территорий РФ.
«Эта программа (“Земский учитель” — ред.) крайне важная, и правительство продолжит по вашему поручению ее реализацию. Если вы поддержите, мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как в Дальнем Востоке, с воссоединенными (территориями — ред.), то есть с миллиона до 2 миллионов рублей», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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