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Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе «Земский учитель»

Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе «Земский учитель» до 2 млн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил с 2027 года увеличить до 2 миллионов рублей выплаты по программе «Земский учитель» для приграничных территорий РФ.

«Эта программа (“Земский учитель” — ред.) крайне важная, и правительство продолжит по вашему поручению ее реализацию. Если вы поддержите, мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как в Дальнем Востоке, с воссоединенными (территориями — ред.), то есть с миллиона до 2 миллионов рублей», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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