Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
«В 2024 году по результатам восьми олимпиад наши ребята завоевали 42 медали, из них 31 золотую. А в этом году по результатам всего трех олимпиад уже заработали 16 медалей, из них 13 золотых. То есть видно, что системная работа наших педагогов дает свои плоды», — сказал Чернышенко в ходе совещания.
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