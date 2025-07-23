Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах

«В 2024 году по результатам восьми олимпиад наши ребята завоевали 42 медали, из них 31 золотую. А в этом году по результатам всего трех олимпиад уже заработали 16 медалей, из них 13 золотых. То есть видно, что системная работа наших педагогов дает свои плоды», — сказал Чернышенко в ходе совещания.