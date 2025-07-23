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Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах

Чернышенко: школьники РФ в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.

«В 2024 году по результатам восьми олимпиад наши ребята завоевали 42 медали, из них 31 золотую. А в этом году по результатам всего трех олимпиад уже заработали 16 медалей, из них 13 золотых. То есть видно, что системная работа наших педагогов дает свои плоды», — сказал Чернышенко в ходе совещания.

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