Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе «Земский учитель»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы «Земский учитель».
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основной вопрос — развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер».
«Самые популярные предметы, по которым устроились учителя (по программе “Земский учитель” — ред.), это русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география», — сказал Чернышенко во время совещания.
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