Шадаев рассказал о числе пользователей «Госуслуг»

Он также отметил, что сейчас на госуслугах в месяц оформляется примерно 20 тысяч ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. «Сейчас у нас в разгаре кампания по поступлению в ВУЗы. В этом году через “Госуслуги” 1 миллион абитуриентов подали свои документы в ВУЗы. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы начали пилотировать этот сервис», — сообщил Шадаев.