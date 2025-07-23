Шадаев рассказал о числе пользователей «Госуслуг»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число российских пользователей портала «Госуслуги» превысило 117 миллионов человек — это 95% граждан страны старше 14 лет; также на портале зарегистрировано 3,5 миллиона мигрантов; ежедневно его сервисами пользуются 10 миллионов человек, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
«Число зарегистрированных российских пользователей на портале уже больше 117 миллионов. Это 95% наших граждан старше 14 лет. У нас на портале можно зарегистрироваться только после получения паспорта. И еще у нас на портале за это время зарегистрировалось 3,5 миллиона мигрантов… Ежедневно сервисами портала пользуются более 10 миллионов человек», — сказал Шадаев.
По его словам, на портале сейчас доступно более 200 массовых, социально значимых федеральных и региональных услуг. «Совместно с Минтрудом на “Госуслугах” реализована возможность получения единого пособия на детей и для беременных женщин. Через портал за это время оформлено более 15 миллионов таких пособий», — добавил министр.
Он также отметил, что сейчас на госуслугах в месяц оформляется примерно 20 тысяч ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. «Сейчас у нас в разгаре кампания по поступлению в ВУЗы. В этом году через “Госуслуги” 1 миллион абитуриентов подали свои документы в ВУЗы. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы начали пилотировать этот сервис», — сообщил Шадаев.
Кроме того, по его словам, за прошлый год пользователи портала 60 миллионов раз успешно записались к врачу, а с начала текущего года — более 100 миллионов раз скачали медицинские документы.