ФСБ получила право создавать собственные СИЗО

Теперь все СИЗО, которые в 2006 году были переданы уголовно-исполнительной системе, вернутся в ведение ФСБ. Так, служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию. Также ФСБ сможет применять специальные средства в отношении тех задержанных, которые хотят совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывают сопротивление. Сотрудники службы смогут применять оружие для пресечения побега и насильственного освобождения содержащихся в СИЗО.