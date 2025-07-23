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Последние новости к вечеру 23 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 23 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 23 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 июля 2025 года.

Кремль назвал главные темы переговоров в Стамбуле

Источник: РИА "Новости"

Главной темой встречи делегаций РФ и Украины станут проекты меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, сообщил Песков. Также планируется обсудить взаимные обмены и при необходимости — другие вопросы. Российская делегация прибыла в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров.

ВС РФ освободили населенный пункт Варачино

Источник: РИА "Новости"

Российские военные освободили населенный пункт Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операцию провели подразделения группировки войск «Север».

Белорусам разрешили участвовать в российских выборах

Источник: РИА "Новости"

Граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России, получили право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичные права в Белоруссии получат и россияне. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей Армении»

Источник: РИА "Новости"

Карапетян одержал победу над правительством Армении в Международном арбитражном суде по делу о национализации «Электросетей Армении». Власти Армении заявили, что будут учитывать как внутренние законы, так и международные договоры при выполнении решения арбитража.

«Почта России» опровергла использование пенсий в своих интересах

Источник: РИА "Новости"

«Почта России» заявила, что деньги от Соцфонда хранятся на спецсчетах, открытых по требованиям ЦБ, и могут использоваться только для выплаты пенсий. Средства направляются по регионам и переводятся в наличную форму для доставки.