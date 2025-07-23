Последние новости к вечеру 23 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 июля 2025 года.
Кремль назвал главные темы переговоров в Стамбуле
ВС РФ освободили населенный пункт Варачино
Российские военные освободили населенный пункт Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операцию провели подразделения группировки войск «Север».
Белорусам разрешили участвовать в российских выборах
Граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России, получили право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичные права в Белоруссии получат и россияне. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей Армении»
Карапетян одержал победу над правительством Армении в Международном арбитражном суде по делу о национализации «Электросетей Армении». Власти Армении заявили, что будут учитывать как внутренние законы, так и международные договоры при выполнении решения арбитража.
«Почта России» опровергла использование пенсий в своих интересах
«Почта России» заявила, что деньги от Соцфонда хранятся на спецсчетах, открытых по требованиям ЦБ, и могут использоваться только для выплаты пенсий. Средства направляются по регионам и переводятся в наличную форму для доставки.