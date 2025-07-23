На поддержку программы «Земский доктор» направят почти 33 миллиарда рублей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы «Земский доктор» до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
«Что касается программы “Земский доктор”, то она, напомню, стартовала у нас в 2012 году… Мы предполагаем, что в 2025—2030 годах на цели поддержки программы будет направлено еще почти 33 миллиарда рублей», — сказала Голикова.
Она отметила, что с начала 2025 года на 1 июля программой воспользовались 1,5 тысячи специалистов.