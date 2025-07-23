Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На поддержку программы «Земский доктор» направят почти 33 миллиарда рублей

Голикова: до 2030 года на цели программы «Земский доктор» направят 33 млрд руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы «Земский доктор» до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.

«Что касается программы “Земский доктор”, то она, напомню, стартовала у нас в 2012 году… Мы предполагаем, что в 2025—2030 годах на цели поддержки программы будет направлено еще почти 33 миллиарда рублей», — сказала Голикова.

Она отметила, что с начала 2025 года на 1 июля программой воспользовались 1,5 тысячи специалистов.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше