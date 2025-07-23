Актер из сериала «Слово пацана» отправился на СВО, сообщил источник

Базанов, сыгравший в сериале роль Демида, одного из участников районной преступной группировки, был задержан в декабре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в «убийстве нескольких человек, совершённом группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем».