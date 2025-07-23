Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева объяснить ему, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
«Закон, который принят Госдумой (о штрафах за — ред.) поиски экстремистской информации, то, о чем вы сейчас сказали, как вы предполагаете, как он должен на практике функционировать?» — обратился Путин к Шадаеву.
Глава Минцифры пояснил президенту, что на практике правоохранители должны будут доказать, что пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, и он включен в реестр.
Согласно принятому законопроекту, теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.