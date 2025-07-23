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Два города и поселки одного из районов Ростовской области остались без воды

Города Гуково и Зверево, а также поселки Красносулинского района остались без воды после грозы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области города Гуково и Зверево, а также поселки Красносулинского района временно остались без воды из-за отключения электричества во время грозы. Об этом 23 июля в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Из-за аварийного отключения электроэнергии в результате грозы была остановлена работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода. В связи с этим временно приостановлена подача воды, — пояснила Антонина Пшеничная.

Устранением неполадок уже занимаются специалисты ПАО «Россети-Юг». Ресурс в краны вернется после завершения ремонта, возобновления электроснабжения и заполнения резервуаров насосных станций. Известно, что в городах и населенных пунктах организовали подвоз воды по заявкам.

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