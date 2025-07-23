Чернышенко рассказал о будущей стратегии образования

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Стратегия развития образования России будет предусматривать привлечение педагогов в сельскую местность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В среду президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства.
«У нас в Стратегии образования, которую мы по вашему поручению готовим, мы предусматриваем ряд дополнительных мер по привлечению педагогов в сельскую местность. Это единые подходы к оплате труда, то, что сейчас эффективно делает Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ — ред.) — пилот. А также, конечно, условия труда», — сказал Чернышенко, обращаясь к Путину.
В разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ.