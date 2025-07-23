Чернышенко рассказал о будущей стратегии образования

«У нас в Стратегии образования, которую мы по вашему поручению готовим, мы предусматриваем ряд дополнительных мер по привлечению педагогов в сельскую местность. Это единые подходы к оплате труда, то, что сейчас эффективно делает Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ — ред.) — пилот. А также, конечно, условия труда», — сказал Чернышенко, обращаясь к Путину.