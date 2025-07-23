Путин оценил работу по реализации «земских» программ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Работа по реализации «земских» программ в РФ построена эффективно, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
Основной темой совещания стала реализация программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». По итогам совещания Путин поручил замруководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину обобщить прозвучавшие предложения в виде поручений.
«В целом работа построена эффективно, но видим, что есть вещи, на которые следует обратить внимание, и просил бы вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами», — сказал Путин.