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Путин оценил работу по реализации «земских» программ

Путин: работы по реализации земских программ в России построены эффективно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Работа по реализации «земских» программ в РФ построена эффективно, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

Основной темой совещания стала реализация программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». По итогам совещания Путин поручил замруководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину обобщить прозвучавшие предложения в виде поручений.

«В целом работа построена эффективно, но видим, что есть вещи, на которые следует обратить внимание, и просил бы вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами», — сказал Путин.

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