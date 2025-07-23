Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил обязать регионы России обеспечивать приехавших учителей служебным жильем.
«Эта программа (“Земский учитель” — ред.) крайне важная, и правительство продолжит по вашему поручению ее реализацию. Если вы поддержите, мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как в Дальнем Востоке, с воссоединенными (территориями — ред.), то есть с миллиона до 2 миллионов рублей, а также предлагаем закрепить обязанность регионов обеспечивать приехавших учителей служебным жильем», — сказал Чернышенко во время совещания.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом стало развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер».