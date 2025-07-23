Какая погода будет в Казахстане 24 июля

АСТАНА, 23 июля — Sputnik. Через территорию Казахстана 24 июля начнет смещаться активный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе, севере и в центре республики — сильные дожди, град, шквал. На востоке и юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.