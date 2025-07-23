Какая погода будет в Казахстане 24 июля

Сильная жара ожидается днем на западе, юго-западе, северо-западе страны 35−38 градусов. В центре республики 35−38 градусов, на юге 40−42 градуса, на юго-востоке 35−39 градусов.
В Абайской области по прогнозам синоптиков ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 15, днем 23−28, на юге области 33 тепла.
В Акмолинской области синоптики обещают на западе, севере и юге дождь, грозу. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 28−33, на севере, востоке области 25 тепла.
В Актюбинской области синоптики прогнозируют ночью на западе и севере небольшой дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере, в центре области сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, на северо-востоке области 15 тепла, днем 25−30 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Алматинской области днем в горных районах пройдет дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, в горных районах области 22−27 тепла.
В Атырауской области ночью на севере и востоке будет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град. Ветер западный, юго-западный 9−14, на западе, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−26, днем 29−34 тепла, на западе области сильная жара 37 градусов.
В Восточно-Казахстанской области погода будет без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 15, днем 21−26, на юге области 30 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 21, в горных районах области 9 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, в горных районах области 29 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14, на западе, севере, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25, днем 25−30, на юге области 33 тепла.
В Карагандинской области на севере и востоке ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 13 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на востоке области 27 тепла.
В Костанайской области ночью на севере и востоке будет дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 25−30 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области во второй половине дня на западе возможен небольшой дождь, гроза. Днем на западе области пыльная буря. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 38−43 градуса.
В Мангистауской области днем на севере прогнозируется дождь, гроза, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный 9−14, днем на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−26 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на западе области 31 тепла.
В Павлодарской области на западе и юге будет дождь, гроза. Ветер восточный 9−14, на западе, юге области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25 тепла.
В Северо-Казахстанской области на западе и юге пройдет дождь, на севере области небольшой дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град. Ветер юго-восточный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на юго-западе области 30 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 19 тепла, днем сильная жара 37−42 градусов, в горных районах области 34 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере области 31 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9- 14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 31−33 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 40−42 градуса.