В Ростове опорный вуз запускает программу подготовки специалистов для станкостроительной отрасли

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) подписано стратегическое соглашение, которое может изменить промышленную карту юга России. Партнерство с Ассоциацией «Станкоинструмент» открывает новую главу в подготовке инженерных кадров для возрождающейся отрасли.
Согласно документу, студенты вуза смогут проходить практику на ведущих предприятиях отрасли, получать реальные кейсы для курсовых и дипломных работ и перспективы трудоустройства после окончания вуза.
— Ассоциация становится гарантом качества нашей работы перед станкостроительными компаниями региона и страны, — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
— Разработка станкостроительных технологий не должна сосредотачиваться только в столичных вузах. Региональные университетские центры, такие как донской вуз, лучше понимают местную производственную специфику, — отметил важность инициативы президент «Станкоинструмента» Георгий Самодуров.
Этот принцип уже нашел отражение в новых законодательных актах, включая национальный проект «Средства производства и автоматизации».
— В наших исторических промышленных центрах сохранилось уникальное оборудование — мощные расточные и фрезерные станки. Многие из них до сих пор работоспособны, хотя и требуют модернизации. Главная проблема — нехватка квалифицированных кадров, — обратил внимание на сохранившийся в регионе производственный потенциал директор южного филиала ассоциации Андрей Тюрин.
Сейчас специалисты университета готовят комплекс мероприятий, который включает создание платформы непрерывной подготовки специалистов, использование современных лабораторий вуза, разработку программ переподготовки для действующих инженеров.
Эксперты отмечают, что возрождение станкостроения на юге России может стать драйвером развития всей машиностроительной отрасли в условиях импортозамещения.
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