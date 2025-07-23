В Ростове опорный вуз запускает программу подготовки специалистов для станкостроительной отрасли

— В наших исторических промышленных центрах сохранилось уникальное оборудование — мощные расточные и фрезерные станки. Многие из них до сих пор работоспособны, хотя и требуют модернизации. Главная проблема — нехватка квалифицированных кадров, — обратил внимание на сохранившийся в регионе производственный потенциал директор южного филиала ассоциации Андрей Тюрин.