Создана система ИИ, способная восстанавливать поврежденные надписи на латыни

Параллельно аналогичную реконструкцию проводила группа из 23 профессиональных историков, которых ученые попросили оценить качество работы «Энея». По их оценкам, нейросеть правильно реконструировала надписи в 90% случаев, что значительно ускорило работу исследователей по изучению данного монумента и на 44% повысило их уверенность в корректности интерпретации текста на латыни. Также система ИИ смогла с точностью до десятилетия определить время написания данного текста, что делает ее особенно интересной для использования в качестве «цифрового помощника» историка.