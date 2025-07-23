Молдавские социалисты провели протест у здания Минсельхоза

«Те, кто привел их к власти, сегодня преследуются. Фермеры больше не могут прийти в центр Кишинёва требовать свои права, не подвергаясь запугиваниям. С такими ценами заниматься сельским хозяйством невозможно. ПДС защищает интересы импортёров и продолжает обслуживать банки, нефтяные компании и крупные торговые сети. Они сделали всё возможное, чтобы уничтожить молдавское сельское хозяйство», — заявил на протесте вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча.