Зеркальное письмо: норма или признак дислексии

Многие родители беспокоятся, когда замечают такие ошибки. В особенности это касается тех, кто слышал о дислексии — специфическом нарушении способности к чтению, при котором человек с нормальным интеллектом и зрением испытывает трудности с распознаванием слов, их правильным прочтением, письмом и иногда с пониманием прочитанного. Однако специалисты говорят, что зеркальное письмо само по себе не указывает на серьезные трудности с обучением. Это может встречаться как у детей с отклонениями, так и без них.