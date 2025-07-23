На программу «Земский работник культуры» предусмотрено 1,1 миллиарда рублей

«Как я уже сказала, программа реализуется с этого года: в этом году для старта в бюджете предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. Далее до 2030 года — ежегодно по 2,5 миллиарда рублей. Мы предполагаем, что силами этой программы мы охватим вакантные должности численностью 9 тысяч человек», — рассказала Голикова в ходе своего доклада.