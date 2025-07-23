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На программу «Земский работник культуры» предусмотрено 1,1 миллиарда рублей

Голикова: 1,1 млрд руб предусмотрено на программу «Земский работник культуры».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На реализацию программы «Земский работник культуры» в 2025 году предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, а до 2030 года — 2,5 миллиарда рублей в год, программой планируется охватить 9 тысяч вакантных должностей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом стало развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

«Как я уже сказала, программа реализуется с этого года: в этом году для старта в бюджете предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. Далее до 2030 года — ежегодно по 2,5 миллиарда рублей. Мы предполагаем, что силами этой программы мы охватим вакантные должности численностью 9 тысяч человек», — рассказала Голикова в ходе своего доклада.

Она напомнила, что по поручению президента РФ программа реализуется с 1 января 2025 года. По состоянию на 1 июля 2025 года по данным субъектов Российской Федерации в селах и малых городах у нас работает 268 тысяч работников культуры, 15 тысяч должностей на сегодняшний день вакантны, отметила вице-премьер РФ.

Также она добавила, что в программе участвует 87 регионов из 89, не участвуют Москва и Санкт-Петербург. Работникам культуры, переехавшим в села и малые города с населением менее 50 тысяч человек, в новых регионах и на Дальнем Востоке выплаты увеличиваются до 2 миллионов рублей, для остальных регионов установлен 1 миллион рублей.

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