Во Франции обнаружили останки древнейшего ящера с аналогом перьев

Полученные этими приборами снимки указали на то, что на спине миразавров росли структуры, очень похожие внешне на перья птиц и динозавров, но при этом значительно отличавшиеся от них по структуре. Как предполагают ученые, эти «перья» были относительно просто устроенными выростами кожи данной разновидности дрепанозавров, а не сложно устроенными конструкциями, состоящими из стержня, бородок, крючков и прочих мелких структурных элементов, как настоящие перья.