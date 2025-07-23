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В Ростове суд приговорил жителя Запорожской области к 20 годам за подготовку теракта

Южный окружной военный суд осудил жителя Запорожской области на 20 лет за подготовку теракта против предпринимателя.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, виновному в участии в террористическом сообществе и подготовке взрыва индивидуального предпринимателя, снабжавшего питанием российских военнослужащих. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Как установило следствие, в 2022 году обвиняемый присоединился к террористической группировке, действовавшей в Запорожской области, и по заданию куратора из СБУ перевез тротиловые шашки, детонаторы и металлические поражающие элементы. Получив инструкции, он собрал самодельное взрывное устройство и в течение лета 2023 года отслеживал передвижения предпринимателя, выбирая место для подрыва его автомобиля.

Преступление было предотвращено благодаря оперативной работе правоохранительных органов. Помимо 20-летнего лишения свободы, суд назначил осужденному штраф в 700 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

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