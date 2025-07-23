В Ростове суд приговорил жителя Запорожской области к 20 годам за подготовку теракта

Как установило следствие, в 2022 году обвиняемый присоединился к террористической группировке, действовавшей в Запорожской области, и по заданию куратора из СБУ перевез тротиловые шашки, детонаторы и металлические поражающие элементы. Получив инструкции, он собрал самодельное взрывное устройство и в течение лета 2023 года отслеживал передвижения предпринимателя, выбирая место для подрыва его автомобиля.