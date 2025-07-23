Живая память: бывшая узница концлагеря — о возвращении Вечного огня и восстановлении Мемориального комплекса в Парке Победы

Последний раз Лидия Матвеевна Румянцева была в Парке Победы на Аэродромной 11 апреля 2024 года. В этот день* по традиции сюда приходят бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. «Это официальный праздник, международный день освобождения узников. Мы в этот день каждый год, собираемся, — рассказала она нашему корреспонденту, — мы собрались, но огонь тогда не горел. И нам стало больно и горько. Словно память потушили».
Сказано-сделано: опять загорелся Вечный огонь.
Лидия Румянцева — не просто пенсионерка, проживающая в Самаре, она долгие годы возглавляла сначала региональное, а потом и городское отделение общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей (СРООБМУ). Год назад она решила обратиться с просьбой вернуть Вечный огонь в парк сразу к губернатору, понимая, что никто иной не в силах ей помочь.
Уже летом в Доме ветеранов, расположенном на территории парка, состоялась встреча с тогда еще и.о. губернатора Вячеславом Федорищевым. Лидия Румянцева озвучила свою просьбу. Прошел год. И корреспонденты «МК в Самаре» вместе с Лидией Матвеевной приехали к Вечному огню, чтобы женщина сама увидела, что ее просьба выполнена.
«Красиво, очень красиво сделали. Молодцы. Это вечная память всем погибшим за нашу Родину. Наши предки были бы благодарны тем, кто это сделал. И мы благодарны», — делится она своими эмоциями.
По словам Лидии Матвеевны, с каждым годом в регионе становится все меньше членов общественной организации. В начале девяностых общественники из СРООБМУ провели титаническую работу и отыскали около двух с половиной тысяч малолетних узников концлагерей. Тогда, в 90-е, только в одной Самаре насчитывалось 1450 человек. На сегодняшний день их осталось 80, с грустью заключает наша собеседница. Но каждый год общественница все равно собирает тех, кто может, и возлагает с ними цветы к памятникам в Парке Победы.
Ужас войны, концлагерь и повороты судьбы.
Лидия Матвеевна, несмотря на свои 87 лет, человек очень энергичный. Она сама предложила пройтись по парку и посмотреть, в каком состоянии другие памятники. Рядом с Мемориальным комплексом стоит монумент Герою СССР, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву, который героически погиб в плену.
Вместе посетили монумент и Аллею памяти малолетним узникам концлагерей, побывали у памятника Жителям блокадного Ленинграда. Гуляя по парку, Лидия Матвеевна призналась корреспонденту «МК в Самаре», что очень рада обновлению.
Сейчас в Парке Победы продолжаются работы по благоустройству. Там собираются установить «сухой фонтан» и облагородить искусственный водоем. Как нам сообщили городские власти, на сегодняшний день проект благоустройства реализован пока на 30%, и впереди еще много работы.
Возле статуи с названием «Матерям и детям-жертвам фашизма» она заметила, что рельефная надпись на памятнике читается плохо, и она надеется, что ее сделают более четкой. Именно у этой скульптуры, Лидия Матвеевна не смогла сдержаться и начала рассказывать о своей жизни.
«В Германию из бывшего Советского Союза СССР вывезли четыре с половиной миллиона детей. А вернулись только полтора миллиона. У многих матерей детей отобрали, как и нас с сестрой и братом. Нашу деревню полностью сожгли вместе с жителями. Кто успел убежать в лес или кого увезли в Германию, те остались живы. Но у нас там началось партизанское движение — одно из первых в Смоленской области. И я точно знаю, что дедушку моего, двух двоюродных братьев и дядю, еще кого-то, в общем, 13 человек фашисты сразу расстреляли», — сдерживая слезы, вспоминает она.
В это время отец Лидии Матвеевны воевал на фронте, а ее родственники — сражались в партизанском отряде. Когда Матвей Румянцев после ранения, полученного в Сталинградской битве, вернулся домой в 1943-м году, ему сказали, что вся семьи погибла. Вернувшись на фронт, он и сам был тяжело контужен, практически мертв, но его спасла группа, которая вывозила погибших.
В 1945-м году произошло еще одно чудо — маленькую Лиду нашла ее мама Полина. К несчастью, старшие брат и сестра не выдержали ад концлагеря.
«Брат так и не восстановился, хотя врачи говорили, что девочка умрет, а мальчик выживет. Но выжила я. Правда, не видела, не слышала и практически не ходила. Что-то с нами в концлагере сделали. Мать меня на руках несла. Когда на границе нас… — Лидии Матвеевне в какой-то момент становится трудно говорить, через несколько секунд она продолжает рассказ — На границе, когда регистрировали, чтобы отправить в Союз, мама меня на руках держит, а ее спрашивают: сколько этой девочке? Мама говорит, она средняя, довоенная, 38-го года. Какой тут 38-го года, ей лет 5 или года 3, наверное, -удивились пограничники. И когда взвесили, оказалось, что во мне всего 7 килограммов. А мне было уже 6 лет».
Жизнь продолжается.
На долю Лидии Матвеевны, этой сильной и волевой женщины, пришлось очень много испытаний. Она потеряла двоих детей. По ее словам, у многих малолетних узников концлагерей в последствии рождались больные дети…
В нулевые Лидии Матвеевне пришлось оставить пост руководителя регионального отделения общественной организации, чтобы ухаживать за больным мужем и воспитывать подрастающих внуков. Супруга Лидии Румянцевой тоже не стало. Внуки давно уже выросли, теперь это сорокалетние мужчины, которые завели свои семьи и растят своих детей — двух правнуков и одну правнучку.
В 2013 году наша героиня вернулась к общественной работе — возглавила уже городской совет по делам несовершеннолетних узников концлагерей. Лидия Матвеевна в свои 87 полна сил и энергии, она помогает и поддерживает тех, кто нуждается во внимании и заботе.
А еще она с горечью поведала, что в общественном транспорте Самары бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей зачастую отказывают в льготном проезде. Происходит это, в основном, на частных маршрутах. По словам Лидии Матвеевны, водители не воспринимают удостоверения как настоящие, мол, не знают про такие. Общественницу это очень расстраивает, ведь дело ведь даже не в деньгах, а в отношении. Остается надеется, что они изменится еще при жизни этих людей. Ведь в Самаре их осталось всего 80, уточнила наша собеседница.
Летом 2024 года еще с одной просьбой обратилась Лидия Матвеевна к губернатору Федорищеву. Десятилетиями она занималась защитой прав малолетних узников концлагерей, пытаясь добиться того, чтобы их прировняли к статусу ветеранов Великой Отечественной войны. Это касается и пенсий, и размеров единовременных выплат. Так, по поручению губернатора, уже в 2025-году узникам наравне с ветеранами ВОВ из регионального бюджета выплатили по 80 тысяч рублей в честь 80-летия Великой Победы. Наша собеседница подчеркнула, что губернаторскую выплату получила в первый раз. И, честно говоря, ни она, ни оставшиеся в живых бывшие узники даже не надеялись, что вопрос с выплатой решится так быстро.
* 11 апреля 1945 в Бухенвальде — одном из самых страшных концлагерях фашистской Германии, через который прошло около 250 тысяч узников, из которых погибло 56 тысяч, произошло вороженное восстание. Военнопленные обезоружили охрану, взяли контроль над лагерем и дождались подмоги: на помощь им пришили американские солдаты из союзных войск.