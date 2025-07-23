Живая память: бывшая узница концлагеря — о возвращении Вечного огня и восстановлении Мемориального комплекса в Парке Победы

«Брат так и не восстановился, хотя врачи говорили, что девочка умрет, а мальчик выживет. Но выжила я. Правда, не видела, не слышала и практически не ходила. Что-то с нами в концлагере сделали. Мать меня на руках несла. Когда на границе нас… — Лидии Матвеевне в какой-то момент становится трудно говорить, через несколько секунд она продолжает рассказ — На границе, когда регистрировали, чтобы отправить в Союз, мама меня на руках держит, а ее спрашивают: сколько этой девочке? Мама говорит, она средняя, довоенная, 38-го года. Какой тут 38-го года, ей лет 5 или года 3, наверное, -удивились пограничники. И когда взвесили, оказалось, что во мне всего 7 килограммов. А мне было уже 6 лет».