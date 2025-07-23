Умер музыкант Оззи Осборн

На карьеру Оззи Осборна и отношения с другими музыкантами серьезно влияли алкоголь и запрещенные вещества, которые он употреблял в огромных количествах с начала 70-х. В 1981 году многие концерты тура Diary of a Madman просто отменялись из-за того, что певец вел себя непредсказуемо и агрессивно, демонстрировал перепады настроения, был вечно то пьян, то с похмелья. В том же 1981-м на встрече с главой CBS Europe в Германии, будучи под веществами (или просто в большом подпитии), он решил разрядить атмосферу — разделся и станцевал на столе. ~А в 1982-м ему на 10 лет запретили въезд в город Сан-Антонио, потому что он помочился на кенотаф, воздвигнутый в честь погибших в битве при Аламо в Техасе, и был арестован.~