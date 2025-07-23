В Беларуси выберут лучшего менеджера по качеству

К участию приглашаются менеджеры по качеству, работающие по направлению менеджмента качества не менее трех лет в организациях, имеющих сертифицированные системы менеджмента качества. От одной организации допускается не более одного менеджера по качеству. В Госстандарте предупредили, что менеджер по качеству может участвовать в конкурсе не чаще одного раза в три года.