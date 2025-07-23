В Беларуси выберут лучшего менеджера по качеству

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт объявил старт заявок на XX юбилейный конкурс «Лучший менеджер по качеству — 2025», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Конкурс содействует признанию достижений и заслуг специалистов и руководителей, которые внесли большой вклад в развитие предприятий различных отраслей экономики. Номинации конкурса определены в зависимости от направления деятельности и численности работающих в представляемых организациях сферы производства и сферы услуг.
К участию приглашаются менеджеры по качеству, работающие по направлению менеджмента качества не менее трех лет в организациях, имеющих сертифицированные системы менеджмента качества. От одной организации допускается не более одного менеджера по качеству. В Госстандарте предупредили, что менеджер по качеству может участвовать в конкурсе не чаще одного раза в три года.
Организация, представляющая менеджера по качеству для участия в конкурсе, до 1 октября направляет в секретариат комиссии заявку на участие, анкету участника, а также справку с информацией о деятельности претендента на победу в области системного менеджмента за последние три года.
Отбор претендентов и определение победителей в каждой номинации конкурса осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта и других республиканских органов государственного управления. -0-