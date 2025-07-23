Глава Новочеркасска назвал недостатки работы ведомств во время атаки БПЛА

В администрации Новочеркасска прошло заседание комиссии по ЧС. На ней исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Виктор Синюгин обсудил с представителями ведомств ночную атаку беспилотников в городе.
— Хочу отметить оперативную работу коммунальных служб, которые быстро очистили проезжую часть от обломков БПЛА, благодаря чему к утру удалось открыть движение для проезда транспорта, — отметил он.
Однако не обошлось без замечаний. Так, по словам Виктора Синюгина, было недостаточно выстроено взаимодействие между представителями оперативных групп силовых структур и руководителей некоторых объектов.
— Они должны были предпринять гораздо более четкие действия, касающиеся безопасности людей.
Теперь в городе проведут внеочередное заседание антитеррористической комиссии, где подробно разберут вопросы превентивных мер и реагирования на подобные ситуации.
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