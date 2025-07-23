В Самаре щитовая проходка тоннеля «Театральной» завершится в декабре 2025 года

Стали известны новые подробности строительства станции метро «Театральной». По данным пресс-службы областного правительства, уже летом 2026-го года власти откроют движение по улице Галактионовская.
23 июля в региональном Минстрое прошло заседание штаба по строительству станции метро «Театральная», в котором приняли участия представители ведомства, подрядных организаций, общественники, ресурсники и проектировщики.
На сегодняшний день осуществляется щитовая проходка правого тоннеля, которая началась в мае (на левом работы завершены — ред.). Туннелепроходческий щит прошел уже 330 из 1600 метров и должен выйти к станции метро «Алабинская» в декабре этого года, уточнили в пресс-службе правительства Самарской области. Также сообщается, что монолитные конструкции левого перегонного тоннеля готовы на 90%.
Еще на мартовском совещании, посвященном строительству «Театральной» в разговоре с главой Минтсроя РФ Иреком Файзуллиным глава региона Вячеслав Федорищев констатировал, что сроки сорваны, но несмотря на это, подчеркнул губернатор, будет сделано все возможное, что завершить работы как можно скорее.
«Станция метро будет однозначно достроена. Других путей нет», — сказал тогда Вячеслав Федорищев.
Кроме того, сегодня стало известно, участок улицы Галактионовской, там, где сейчас метростроители ведут подземные работы, собираются открыть для движения транспорта уже летом 2026-года.
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