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Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом

Володин: решение проблем участников СВО и их семей является приоритетом Госдумы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вопрос, связанный с решением проблем участников СВО и их семей, является приоритетом Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Конечно, в рамках наших приоритетов, мы, как и ранее, считаем одним из главных вопросы, связанные с решением проблем наших солдат, офицеров, участников специальной военной операции и их семей», — сказал Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель Госдумы сообщил, что было принято в течение года 15 законов, и всего 139 с начала специальной военной операции.

«Мы создали систему, сформировали нормальное поле. И исходим из того, что все меняется, и если есть необходимость, исходя, опять-таки, из вызовов, ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которые требует обстановка и время. Поэтому именно этому направлению мы уделяем постоянное внимание и держим на особом контроле», — добавил он.

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