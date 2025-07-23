Володин назвал решение проблем участников СВО приоритетом

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вопрос, связанный с решением проблем участников СВО и их семей, является приоритетом Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Конечно, в рамках наших приоритетов, мы, как и ранее, считаем одним из главных вопросы, связанные с решением проблем наших солдат, офицеров, участников специальной военной операции и их семей», — сказал Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Председатель Госдумы сообщил, что было принято в течение года 15 законов, и всего 139 с начала специальной военной операции.
«Мы создали систему, сформировали нормальное поле. И исходим из того, что все меняется, и если есть необходимость, исходя, опять-таки, из вызовов, ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которые требует обстановка и время. Поэтому именно этому направлению мы уделяем постоянное внимание и держим на особом контроле», — добавил он.