В СНГ разрабатывают комплексную программу по созданию общего рынка труда

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по разработке проекта комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств — участников СНГ, состоялось 23 июля в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета Содружества.
Эксперты рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту комплексной программы и внесли в текст ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над документом.
Исполнительный комитет СНГ проинформировал участников заседания о включении в проект повестки дня 38-го заседания Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения, проведение которого планируется 30−31 октября в Узбекистане, вопроса «О комплексной программе, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств — участников СНГ».
Проект документа разрабатывается в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств — участников СНГ от 29 ноября 2024 года. -0-