Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СНГ разрабатывают комплексную программу по созданию общего рынка труда

Эксперты рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту комплексной программы и внесли в текст ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над документом.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по разработке проекта комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств — участников СНГ, состоялось 23 июля в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета Содружества.

Эксперты рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту комплексной программы и внесли в текст ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над документом.

Исполнительный комитет СНГ проинформировал участников заседания о включении в проект повестки дня 38-го заседания Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения, проведение которого планируется 30−31 октября в Узбекистане, вопроса «О комплексной программе, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств — участников СНГ».

Проект документа разрабатывается в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств — участников СНГ от 29 ноября 2024 года. -0-