В Ростовской области за фиксацию нелегального сброса мусора пообещали 500 рублей

Такая акция продлится месяц. Организаторы уточняют, что фото и видео должны быть четкими. А еще на кадрах должны быть видны все доказательства нелегального сброса мусора. Также нужно будет указать дату, время и место, где было совершено эконарушение, а еще госномер транспорта.