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В Ростовской области за фиксацию нелегального сброса мусора пообещали 500 рублей

В течение месяца дончане могут получить деньги за фиксацию эконарушений.

Источник: Комсомольская правда

За качественное фото- и видеофиксацию работы нелегальных мусоровозов в Мясниковском районе и Ростове региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами готов платить по 500 рублей.

Такая акция продлится месяц. Организаторы уточняют, что фото и видео должны быть четкими. А еще на кадрах должны быть видны все доказательства нелегального сброса мусора. Также нужно будет указать дату, время и место, где было совершено эконарушение, а еще госномер транспорта.

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