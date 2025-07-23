Провал президентской программы «Prima Casa» в Молдове: Почему власти подняли процент по ипотеке

В последние недели общественное пространство было отравлено новостью о том, что с 1 июля дорожают ипотечные кредиты по программе «Первый дом», а банки уже объявляли о повышении ставок, оправдываясь «нормой закона». Что меня поразило — так это не сама ложь, а подозрительное молчание властей. Либо они не понимают, что происходит (и это серьёзно!), либо они участвуют в игре (что ещё хуже!), пишет в соцсетях экс-премьер страны Влад Филат.