Провал президентской программы «Prima Casa» в Молдове: Почему власти подняли процент по ипотеке

Скандал вокруг процентов по программе «Первый дом» — манипуляция или некомпетентность?
В последние недели общественное пространство было отравлено новостью о том, что с 1 июля дорожают ипотечные кредиты по программе «Первый дом», а банки уже объявляли о повышении ставок, оправдываясь «нормой закона». Что меня поразило — так это не сама ложь, а подозрительное молчание властей. Либо они не понимают, что происходит (и это серьёзно!), либо они участвуют в игре (что ещё хуже!), пишет в соцсетях экс-премьер страны Влад Филат.
Разберём всё по порядку:
Да, закон о программе «Первая квартира» предусматривает пересмотр потолка процентной ставки дважды в год.
Да, банки имеют право корректировать ставку.
Но НЕТ — это не означает, что данное повышение экономически обосновано.
Проблема в том, что закон привязывает процент по кредитам «Первая квартира» к совершенно неуместному индикатору: процентной ставке по краткосрочным депозитам (на 6−12 месяцев). Так называемые «горячие деньги», которые в кризисные периоды колеблются хаотично. Это полная противоположность ипотечным кредитам — стабильным долгосрочным продуктам с инертной процентной ставкой и медленной динамикой.
График ниже ясно показывает:
Цифры не лгут. Фото: соцсети.
Во время кризиса 2022 года, когда инфляция взлетела, ставки по депозитам выросли с 3,4% до более чем 13%.
Проценты по ипотечным кредитам росли гораздо медленнее — и в некоторых случаях даже оставались ниже, чем ставки по депозитам (!).
То есть банки выдавали ипотечные кредиты дешевле, чем привлекали деньги. Это была аномалия, но вполне предсказуемая — потому что выбранный правительством индикатор просто неадекватный.
Сейчас, в 2025 году, процентные ставки по депозитам снова растут (с 3,3% до 5,5%), тогда как проценты по ипотечным кредитам остались почти без изменений: с 6,9% до 7,1%.
Объяснение? Простое: Банки захлёбываются в ликвидности. Портфель ипотечных кредитов приближается к 25% от общего объема кредитования.
Ставки НЕ РАСТУТ, потому что банки конкурируют за клиентов, а не потому что «им кто-то приказывает».
Вывод:
ПРОЦЕНТ ПО КРЕДИТАМ «ПЕРВАЯ КВАРТИРА» НЕ ДОЛЖЕН РАСТИ.
Если банк всё же решает его повысить, в то время как на свободном рынке этого не происходит, тогда власти обязаны провести расследование и вмешаться.
Этот закон нужно было изменить, но за четыре года партия PAS имела другие приоритеты — только не заботу о людях. Текущий индикатор искажает рынок, вызывает панику и предоставляет ложные предлоги для злоупотреблений. Это неэффективный инструмент, который срочно нуждается в замене.
Когда государство молчит — осведомлённый гражданин должен говорить и требовать справедливости!
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