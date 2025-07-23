Пошлины для автомобилистов и новых водителей повысят осенью: какими будут тарифы

Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта. Каких категорий коснутся повышения цен и на сколько повысятся тарифы — в материале «ВМ».
Водительские права подорожают вдвое.
Национальное водительское удостоверение на пластиковой основе подорожает с 2000 рублей до 4000 рублей, удорожание составляет 100 процентов. Удостоверение нового поколения подорожает до 6000 рублей, прежняя цена его составляла 3000 рублей, соответственно, ставка выросла в два раза. Международное водительское удостоверение подорожает с 1600 рублей до 3200 рублей, что является увеличением в два раза.
Изменения распространяются как на первичную выдачу, так и на замену или восстановление документов.
Регистрационные знаки и документация.
Государственные регистрационные знаки на автомобили поднимутся в стоимости с 2000 рублей до 3000 рублей, подорожание составило 50 процентов. Государственный регистрационный знак на мотоцикл и прицеп вырастет с 1500 рублей до 2250 рублей.
Бумажное свидетельство о регистрации транспортного средства подорожало с 500 рублей до 1500 рублей, новое значение превышает предыдущее в три раза. А электронное свидетельство о регистрации нового образца увеличится в цене с 1500 рублей до 4500 рублей, рост стоимости составит 200 процентов.
Выдача металлических госзнаков «Транзит» для автомобилей также станет дороже. Пошлина повысится с 1,6 тысячи до 2,4 тысячи рублей — в полтора раза. Для бумажных она будет увеличена до 300 рублей.
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Дополнительные нововведения.
Кроме того, появится новая пошлина за выдачу заключения о соответствии учебной базы автошколы установленным стандартам в размере 15 000 рублей.
Также вводится пошлина за внесение сведений в единую информационную систему технического осмотра при оформлении (ЕАИСТО) диагностической карты по результатам такого осмотра. Ее стоимость составит 500 рублей, сейчас это делается бесплатно. Пошлина будет взиматься однократно при прохождении технического осмотра, а не на постоянной основе.
Увеличение налога на автомобили старше 15 лет.
Ранее на пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» обсудили проблему старения автопарка в России. В числе предложенных мер для стимулирования обновления автомобилей было озвучено повышение транспортного налога для владельцев машин старше 15 лет. Соответствующий законопроект уже находится в стадии разработки.
Так, автомобили старше 15 лет будут облагаться повышенным транспортным налогом, а водителей обяжут проходить техосмотр дважды в год.
По словам автоэксперта Андрея Бундина, официально это нужно для того, чтобы убрать с дорог старые автомобили, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии.
— Чем старше автомобиль, тем он дешевле на рынке, и владелец уже не хочет тратить на него деньги, вкладываться в ремонт. В основном это касается автомобилей для малого бизнеса, например, которые используют курьерские службы. Это старые газели и фургончики. Это именно машины не для личного пользования, а для работы, поэтому многие владельцы думают, что и так сойдет, ставят на них самые дешевые колодки и экономят на других запчастях. Такие авто безусловно, опасны, — сказал эксперт.
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Однако, по его мнению, этот законопроект будет направлен на большую часть водителей в стране:
— В России более 70 процентов автомобилей старше 15 лет. Этот закон будет направлен против огромного количества россиян. Важно понимать, что люди ездят на старых машинах не от хорошей жизни, а потому что у них отсутствует альтернатива. Цены на авто выросли, ставка по кредитам является неподъемной для большинства граждан. У них нет возможности купить себе надежные корейские, немецкие или японские автомобили из-за крайне высокой цены.
Бундин отметил, что этот закон создают исключительно в интересах автодилеров.
— Это нововведение ударит по кошельку граждан, но никак не омолодит российский автопарк. Автомобили моложе не станут, для этого нужно изобрести машину времени, чтобы они не старели, или дать людям альтернативу в виде недорогих и надежных народных автомобилей, как в свое время был выпущен Hyundai Solaris или Volkswagen Polo. Это были недорогие машины экономкласса, но крайне надежные. А сейчас у россиян альтернативы нет, — считает собеседник «ВМ».
По данным СМИ, Министерство внутренних дел подготовило поправки об ужесточении требований к прохождению процедуры техосмотра. Нововведением предлагается обязать операторов проверять привезенные на осмотр автомобили по федеральной базе такси.