Пошлины для автомобилистов и новых водителей повысят осенью: какими будут тарифы

— Чем старше автомобиль, тем он дешевле на рынке, и владелец уже не хочет тратить на него деньги, вкладываться в ремонт. В основном это касается автомобилей для малого бизнеса, например, которые используют курьерские службы. Это старые газели и фургончики. Это именно машины не для личного пользования, а для работы, поэтому многие владельцы думают, что и так сойдет, ставят на них самые дешевые колодки и экономят на других запчастях. Такие авто безусловно, опасны, — сказал эксперт.