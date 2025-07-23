В Самаре изменили 4 автобусных маршрута из-за ремонта дороги на Московском шоссе

В департаменте транспорта областной столицы сообщили об изменениях в схеме движения сразу нескольких автобусных маршрутов. Это связано с дорожным ремонтом на участке Московского шоссе — от улицы Алма-Атинская до улицы Дальняя.
Речь идет о четырех автобусных маршрутах.
«Маршруты № 1,51,67 осуществляют движение по Московскому шоссе (дублёр) с выездом на основное Московское шоссе без заезда на ООТ “ул. Алма-Атинская” и далее по маршруту с заездом на Московское шоссе (дублер)/ООТ “16 км (ул. Дальняя).
Маршрут № 83 по Волжскому шоссе-Московское шоссе (дублер) с выездом на основное Московское шоссе и далее по маршруту с заездом на Московское шоссе (дублер)/ООТ «16 км (ул. Дальняя) в направлении ООТ “ул. Ташкентская”», — сообщили в дептрансе Самары.
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