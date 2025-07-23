Адвокат Ярмуш: Журналисту Дудю* грозит обвинение в государственной измене

Обвиненный в сборе данных о российских военных журналист Юрий Дудь* может стать фигурантом уголовного дела о государственной измене в случае, если окажется, что он занимался этим в ущерб безопасности страны. Об этом заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
По словам юриста, в рамках этой уголовной статьи журналисту может грозить наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
— Это одна из самых тяжких статей такого порядка, — передает слова Ярмуш телеканал RT.
Басманный районный суд Москвы вынесла решение о заочном аресте журналиста в рамках уголовного дела о неисполнении им обязанностей иностранного агента, после чего Дудя* объявили в розыск. Кроме того, его обвинили в целенаправленном сборе данных о российской военной и военно-технической деятельности.
Правоохранители 30 июня возбудили уголовное дело в отношении журналиста. Он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение правил работы иноагента. Так, 28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей.
Двумя месяцами ранее Таганский районный суд также назначил журналисту штраф в размере 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело за отсутствие указания его статуса в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.
*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.