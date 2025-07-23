Адвокат Ярмуш: Журналисту Дудю* грозит обвинение в государственной измене

Обвиненный в сборе данных о российских военных журналист Юрий Дудь* может стать фигурантом уголовного дела о государственной измене в случае, если окажется, что он занимался этим в ущерб безопасности страны. Об этом заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.