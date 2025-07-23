Автономный исследовательский комплекс установлен на Днепре. РЦАК и «Росатом» запустили пилотный проект

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации «Росатом» установили автономный исследовательский комплекс на реке Днепр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минприроды.
Проект нацелен на круглосуточный мониторинг качества воды, а также снижение антропогенной нагрузки на реку. Кроме того, одной из целей пилота является совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра.
Как пояснили в ведомстве, в режиме реального времени все данные будут передаваться в Республиканский центр аналитического контроля, где при необходимости будут принимать меры оперативного реагирования на изменения. -0-