Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автономный исследовательский комплекс установлен на Днепре. РЦАК и «Росатом» запустили пилотный проект

Проект нацелен на круглосуточный мониторинг качества воды, а также снижение антропогенной нагрузки на реку. Кроме того, одной из целей пилота является совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации «Росатом» установили автономный исследовательский комплекс на реке Днепр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минприроды.

Проект нацелен на круглосуточный мониторинг качества воды, а также снижение антропогенной нагрузки на реку. Кроме того, одной из целей пилота является совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра.

Как пояснили в ведомстве, в режиме реального времени все данные будут передаваться в Республиканский центр аналитического контроля, где при необходимости будут принимать меры оперативного реагирования на изменения. -0-