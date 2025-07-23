Легенда вернется на сцену: в Москве пройдет шоу с цифровым аватаром Владимира Высоцкого

Легендарный певец и поэт Владимир Высоцкий «вернется на сцену» в виде цифрового аватара, который выступит на шоу «Высоцкий. Высота» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера и организатора программы Александра Мамонова.