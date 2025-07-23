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Легенда вернется на сцену: в Москве пройдет шоу с цифровым аватаром Владимира Высоцкого

В Москве пройдет выступление цифрового аватара Владимира Высоцкого.

Источник: Комсомольская правда

Легендарный певец и поэт Владимир Высоцкий «вернется на сцену» в виде цифрового аватара, который выступит на шоу «Высоцкий. Высота» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера и организатора программы Александра Мамонова.

«Мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством», — сообщил он.

Мамонов подчеркнул, что развитие цифровых технологий позволит зрителям вновь взаимодействовать с песнями Высоцкого, а молодежи даст возможность прикоснуться к творчеству легендарного артиста, став культурным мостом между поколениями.

Шоу с выступлением цифрового аватара Владимира Высоцкого пройдет 24 октября на сцене Live Арены в Москве.

Ранее KP.RU сообщал, что российская артистка Мария Шукшина приехала запретить в РФ использование в кино цифровых копий актеров.