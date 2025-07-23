Народные приметы на 24 июля 2025 года: что нельзя делать в день Ольги Страдницы

Какой сегодня день по народному календарю.
24 июля в народном календаре — день Ольги Страдницы. В православной традиции вспоминается равноапостольная княгиня Ольга, первая христианка среди правителей Древней Руси. Её называли мудрой, стойкой и строгой, а день 24 июля связывали с испытаниями, которые укрепляют дух и тело. Отсюда и народное прозвище праздника — Ольга Страдница.
Этот день считался переходным: летняя жара понемногу спадала, начинались первые заботы о предстоящем августе и приближении осени. Особое внимание уделяли женскому здоровью и домашнему благополучию.
Что делали на Руси в этот день.
Женщины молились святой Ольге, прося здоровья, терпения и защиты семьи. Занимались заготовкой ягод: шли в лес за малиной, черникой, брусникой. Выносили перины и подушки на просушку, проветривали жильё.Пекли хлеб и угощали соседей, особенно нуждающихся — «в честь доброй княгини».Занимались ремонтом крыльца, ворот, хозяйственных построек. По обычаю, женщинам давали отдохнуть от тяжёлой работы — считалось, что так укрепляется их сила на весь год.
Этот день в деревнях был не только хозяйственным, но и духовно важным, особенно для женщин и матерей.
Что рекомендуется делать в этот день.
Обратиться с молитвой к святой Ольге — о защите дома и мира в семье. Привести в порядок постельное бельё и спальные места — для здоровья и спокойствия. Заняться консервированием, заморозкой или сушкой первых ягод. Делать небольшие домашние дела: чинить, пришивать, латать — особенно в углах дома. Навестить пожилых женщин в семье — бабушек, тёть, матерей. Устроить обед или ужин в кругу семьи — для укрепления родственных уз.
Считается, что добрые поступки 24 июля возвращаются вдвойне, особенно если они совершаются искренне и с уважением к предкам.
Чего не стоит делать 24 июля.
Не ругаться в доме и не повышать голос — особенно на женщин или детей. Не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом женщинам — это может привести к «утрате сил».Не игнорировать усталость — если организм просит отдыха, лучше прислушаться. Нельзя отказывать в помощи, особенно если просят старшие или одинокие люди. Запрещено ломать вещи в доме — по приметам, это сулит ссоры и утрату достатка. Не стоит садиться за крупные проекты — день подходит для мелких, спокойных дел.
Приметы погоды на 24 июля.
Утро прохладное и туманное — осень будет ранней, но сухой. Много пауков — к жаре и ясным дням. Ветер с севера — к похолоданию и грозам. Тёплый вечер и тихий закат — к хорошей погоде в ближайшие дни. Если на закате не видно солнца — к дождю на следующий день. Гром в этот день — к затяжному ненастью на август.
По народной традиции, 24 июля — день женской силы, выдержки и внутренней мудрости. Как проведёшь его, так и пройдёт остаток лета: в мире, любви и достатке — или в суете и спорах.
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