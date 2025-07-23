Народные приметы на 24 июля 2025 года: что нельзя делать в день Ольги Страдницы

Не ругаться в доме и не повышать голос — особенно на женщин или детей. Не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом женщинам — это может привести к «утрате сил».Не игнорировать усталость — если организм просит отдыха, лучше прислушаться. Нельзя отказывать в помощи, особенно если просят старшие или одинокие люди. Запрещено ломать вещи в доме — по приметам, это сулит ссоры и утрату достатка. Не стоит садиться за крупные проекты — день подходит для мелких, спокойных дел.